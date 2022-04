Do Nascimento LOVAHARINRAINY

Ingénieur Informaticien de Formation - DUESS II en Mathématiques, j'ai parcouru plusieurs chemins, pendant dix neuf années, pour avoir des expériences solides. Rigoureux dans le travail et très sceptique au niveau de détails techniques et le respect deadline, tout en étant collaboratif et ayant un esprit d'équipe et ouvert.



Mes compétences :

Data - BigData, NoSQL,SGBDR, CloudSQL

Mobiles- Android/iOS/WinPhone

Cloud Platform - Google/Windows/Amazone/Oracle

Objets interconnectés - Beacons, Capteurs, Bornes,

OS - Linux/MacOSX,Windows

JEE - Spring MVC/Hibernate/Maven/Git-svn/Jenkins

Gestion de projets - JIRA, Ms Project, Redmine

.Net Framework, C#