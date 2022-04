Mon expérience en matière de formation axée essentiellement sur les machines "qui bougent" (de la voiture à la grue, de la moto au tractopelle), fait que je sais, en principe, répondre aux nombreuses questions qui peuvent se poser en matière de réglementation de tel ou tel engin. D'ailleurs, c'est certainement la raison pour laquelle je me suis nommé "le formateur pour engin moutons à cinq pattes". Quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas dans quelle catégorie ranger telle ou telle machine : "Allo, STR !"

C'est mon rôle, et je l'assume.

Mon autre fonction est de former, de suivre et de conseiller les formateurs et les testeurs de mon secteur, qui va de la Normandie jusqu'à Bordeaux, faisant un petit crochet pas Orléans et Tours, afin qu'ils restent, tant faire ce peut, dans le "droit chemin" des Recommandations Caces.