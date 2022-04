REALISATEUR DE FILMS, SCENARISTE...

-Formé au CLCF (Conservatoire Libre du Cinéma Français), j'ai travaillé avec "Les Films du Rond-Point"; "Les Films Alyne, films du 20ème"; "Production Cinq Continents"; "Cinquième Planète"; "Grenade Productions", Dunia productions, AMA productions, etc... Auteur / Réalisateur, j'écris et réalise mes propres scénarios.



- Journaliste et Animateur de Radio, j'ai fait des piges à RFI (Radio France Internationale) au Magazine "Carrefour"; à Radio Contact de Bondy (ancienne fréquence de la Fédération Protestante de France), etc...



- Presse Ecrite : j'ai co-fondé et dirigé la revue "L'Angolaise" (Paris, 1989/1992); Fondé également la revue "Echos d'Angola" (2002), etc... Avec une forte expérience dans le monde associative.



Mes compétences :

Montage