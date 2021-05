Consultante Emploi



Mes compétences : Accompagnement vers l'emploi - Identification et évolution des compétences - Réalisation de diagnostics. Construction de plans d'actions - Animation de classes et ateliers - TCE - TRE - Gestion des ressources humaines - Gestion de projet - Gestion administrative - Gestion de la formation - Amélioration de process - Analyse des besoins - Analyser et améliorer les performances - etc.



Maîtrise Bureautique, Informatique

A l'aise sur les SI, outils numériques et collaboratifs