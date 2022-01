Curiosité intellectuelle, intérêt dans la recherche d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences, goût pour les échanges d'idées, d'opinions, telles sont les qualités que je souhaite mettre à votre disposition.



Mes compétences :



Droit des étrangers

Accueil du public fragile

Hygiène et sécurité alimentaire

Dispositif d'hébergement et de logement