Karine DURAND

Journaliste de formation, spécialisée dans le milieu scientifique (météo, environnement, biodiversité) depuis 2009, j'ai à mon compte une expérience d'environ 15 ans dans les médias TV, web et mobile, ainsi que sur le terrain aux Etats-Unis. Je possède un grand sens de la pédagogie, une aisance à l'écrit comme à l'oral, des qualités managériales, et de solides compétences dans le domaine des sciences naturelles. Depuis mes débuts dans la presse en 2005, jusqu'à mon rôle de responsable éditorial de 2009 à 2020, j'ai toujours su combiner travail et passion. Voici ce qui me démarque professionnellement comme personnellement :



- spécialiste des phénomènes météo extrêmes dans le monde (orages, tornades, ouragans, tempêtes de sable...), du climat des USA et des phénomènes optiques. Découvrez ma page twitter.com/LCMKarine



- plus de 20 séjours aux Etats-Unis dont :

.11 stages en ranchs du Montana (2009 à 2018) : convoyage du bétail à cheval dans des milieux et climats extrêmes et formation au "rangeland management" (gestion des terres agricoles et naturelles avec la problématique de la biodiversité)

.2 séjours en ranchs d'Arizona (2019) pour étudier la saison des orages dans le désert de Sonora et la mousson du sud-ouest des USA

.5 séjours-randonnées au Glacier National Park du Montana (2011 à 2015) pour comprendre l'impact du changement climatique sur l'écosystème et étudier la faune sauvage



- plus de 15 séjours en Irlande (famille sur place)



- participation annuelle aux Rencontres Climat Météo Montagne depuis 2016, réunissant les principaux acteurs de la météo, du climat et de l'environnement en France.



- participation à une journée de proposition sur la mobilisation climatique (2017) au Ministère de la Transition Ecologique, aux côtés du ministre Nicolas Hulot



- vice-présidente (2002 à 2012) du fan-club d'un groupe de rock international : organisation d'événements type concerts, rencontres fans-artistes, concours, en collaboration avec Universal Music