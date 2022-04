Journaliste rédactrice, photographe et JRI, je suis spécialisée dans la presse magazine spécialisée (tourisme, montagne, outdoor et territoire) écrite et TV. Je travaille aussi pour la presse quotidienne et d'entreprise. Je réalise, filme et monte des courts ou moyens métrages à la demande des entreprises, des collectivités ou des web TV.



Je suis mobile, disponible et réactive. Trilingue français, anglais, espagnol. J'effectue de nombreux reportages à l'étranger.



J'ai publié un récit aux éditions Gypaète : "Une saison en refuge" qui relate ma drôle d'expérience de gardienne de refuge. Un récit incisif et décalé qui donne une image très différente des refuges que celle qu'on imagine.



J'ai également édité "Octavie" en tant qu'écrivain public (c'est à dire pour le compte d'autrui).



Formée aux techniques du multimédia: écriture web, création et animation de blog pour une rédaction, je rédige également des newsletters pour des agences, et des articles axés sur la communication.



Je travaille à la pige et propose mes services à tout type de support presse, quotidienne ou magazine, TV, sites web, et communication d'entreprise.



Je réalise actuellement un documentaire "Guide à tout prix",sur le premier népalais devenu guide de haute montagne à l'ENSA, à Chamonix. En production chez Zaradoc Films à Paris.



N'hésitez pas à consulter mon site et à me contacter.

www.laurence-fleury.fr



Mes compétences :

realisatrice