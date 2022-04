Laurence FLEURY

Journaliste depuis vingt ans, photographe, JRI et créatrice de contenu multimédia.

Parfaite maitrise des trois médias (texte, photo, vidéo) ; ce qui me permet bien souvent de partir seule en reportage sur le terrain.

Je travaille actuellement en Free lance, mais j'aspire à intégrer une rédaction, ou apporter mon savoir faire ailleurs que pour la presse : Dans la communication et dans des domaines qui me passionnent, le Tourisme, les Territoires, les sports outdoor et la Montagne. Mais également l'agriculture, le pastoralisme, la culture et tous les sujets qui font l'actualité.