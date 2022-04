Laurence FLEURY

Autodidacte et passionnée par le web et les nouvelles technologies , je souhaite apporter mes compétences à votre entreprise tout en poursuivant ma formation de développeuse web. Je suis quelqu’un de dynamique, fiable et aimant le partageet le travail de collaboration



Mes compétences :

CSS 3

JavaScript

Web

HTML 5

Cascading Style Sheets

HTML

W3C

WordPress

Création de site web

Analyse des besoins

Communication digitale