Margaux VITEZ

Je viens de terminer une formation orientée front-end complémentaire à mon parcours. Cette formation me permet aujourd'hui de maîtriser davantage des technologies telles que Angular ou React. J'ai notamment créé un site e-commerce en React / Node / MySQL, tout en travaillant avec la méthode agile Scrum.



Je suis proactive, organisée et je sais où je veux aller. Je tends à être une développeuse qualifiée techniquement. Lors de mes précédents postes, jai appris à morganiser efficacement, à comprendre les besoins clients, et à communiquer avec mon équipe et les services transversaux.

Je suis une personne sociable, à l'écoute, qui a une réelle envie de s'investir et d'aller au bout de son projet professionnel.