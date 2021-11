Emmanuel DE CAREIL

C'est au fin fond du Royans, magnifique vallée verdoyante au pied du Vercors, que je suis arrivé sur terre par un beau jour de Juin 1950.

Mon apparence physique étant tout à fait classique et mon cerveau n'ayant pas d'anomalie particulière, il a fallu que je fasse le dur apprentissage de la vie en passant par toutes les étapes obligatoires, tels que les différents organismes de l'éducation nationale, puis du ministère de la défense.

Ce n'est qu'après avoir échappé aux pièges tendus par ces administrations que j'ai enfin pu commencer à m'épanouir pleinement et découvrir les avantages et les inconvénients d'être un adulte sexué, de race blanche, de 1m.78 pour 80kg.

La langue française n'étant pas la seule utilisée sur cette planète et n'ayant pas vraiment d'atome crochu avec l'anglais, l'italien et l'espagnol, c'est en Allemagne que je suis allé m'exercer à la langue de Goeth durant les années 70.

Ce n'est qu'à mon retour de ce pays germanique qu'un petit être plein de charme et de type féminin, m'a encouragé à me ranger pour le meilleur et pour le pire.

De cette union sont nés trois êtres merveilleux, à l'intelligence phénoménale et à la beauté angélique!

Ma descendance étant assurée, je me suis mis à vivre intensément en me déplaçant fréquemment à travers la France et l'Europe, avec un titre professionnel beaucoup plus ronflant que le bulletin de salaire.

Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, c'est en l'an 2000 que j'ai décidé d'arrêter le carnage!



Ma vie privée et mon passé professionnel m'ont permis d'acquérir toutes sortes de connaissances et principalement dans les vastes domaines que sont la "Science" et "l'Histoire".

Ma mise en disponibilité a été pour moi l'occasion de mettre par écrit ce qui me trottait dans la tête depuis fort longtemps.



Pour plus d'informations, voir mon site: http://de.careil.free.fr



Merci d'avoir consacrer quelques instants pour lire ma prose !



Mes compétences :

Recherche

Psychologie

Littérature

Enquêtes

Histoire

Ecriture

Relations humaines

Poésie