Patrice KNANEC

Journaliste depuis 1992, j'ai commencé ma carrière dans la presse écrite et la radio avant de me tourner définitivement vers le monde de l’audiovisuel en 1996.



Au service des sports de Canal + depuis 2002, j'ai pu goûter aux nombreuses facettes du journalisme, à savoir :

- le commentaire,

- le reportage,

- la présentation de journaux, de chroniques ou d’émissions,

- la réalisation et la rédaction en chef de documentaire et d’émission.



Aujourd'hui, au poste de Rédacteur en chef, je me consacre pleinement à notre société IN THE GARDEN (http://www.inthegarden.fr ).



Mes compétences :

Communication

Documentaire

Evénementiel

Formation

Habillage

Habillage TV

Multimedia

Post production

Production

PROGRAMME

Reportage

Video