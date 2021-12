Dominique BÉTHUNE

Mes 20 ans d'expériences me conduisent à proposer mes compétences en tant que Freelance :



GESTION / CRM

- Mise en place d'un CRM efficace (Gexos)

- Mise en place d'un système de gestion commercial (Gexos)

- Mise en place d'un système de gestion de production et de stockage (Gexos)



WEB MARKETING

- Création et mise en place d'un site web non marchand

- Création, mise en place, animation et référencement d'une boutique en ligne (Prestashop, PowerBoutique, VirtueMart)

- Création et animation d'une page Facebook PRO

- Création et mise en place d'un service de vente via Market Place



CREATION

- Packshot produits

- Prise de vue

- Création de vidéos

- Création de brochures, catalogues, publicités, packaging, rollers, posters

- Numérisation photo et vidéo depuis différents supports

- Création de visuels, PLV ou meubles pour stand d'exposition



COMMUNICATION

- Mise en place d'une stratégie de communication sur le web

- Réalisation de dossiers présentation Produits ou Services

- Promotion d'événements et de salons

- Organisation de voyages professionnels en Chine

- Organisation de campagne RP



FORMATION

- Utilisation et administration de Joomla 2.5

- Installation et utilisation de Virtuamart 2.x

- Vendre sur le MarketPlace

- Préparation des images pour le web marchand



SOURCING & DISTRIBUTION CHINE

- Sourcing de nouveaux produits

- Gestion des fournisseurs Chinois

- Mise en place de partenariat de distribution

- Création d'entreprise à HongKong

- Accompagnement de voyage en Chine avec interprète



Mes compétences :

Chine

Communication

Distribution

Facebook

Gps

Marketing

Mobilité

Salon

Téléphonie

Virtuemart

Logiciel CRM

Powerboutique

Prestashop