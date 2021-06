Dominique BIGEON

Pour vous accompagner dans votre stratégie et vous aider à viser plus juste, j'opère, appuyé par lensemble du réseau, pour vous apporter mon expertise, la synergie de nos moyens et de nos actions. Grâce à mon expérience tant en ressources humaines quen management, je me positionne aussi en conseil de dirigeants. J'allie le talent et la capacité pour être le » partenaire « de votre entreprise.



> Détecter les compétences et les qualités dont elle a besoin



> Cerner précisément vos objectifs



> Mettre en place les moyens de les atteindre



> Vous conseiller sur le choix dun nouveau collaborateur



> En assurer lintégration et diffuser les formations adaptées a chacun





Contact: antecimeconseil@hotmail.com

site http://www.wix.com/antecimeconseil/antecime-conseil



Fixe: 02.98 67 21 36 et Mobile: 06.72.50.22.92



Mes compétences :

Ressources humaines

Chef de produits

Achats

Recrutement

DRH

Commercial

Management

Distribution

Commerce

Réseau

Gestion de projet