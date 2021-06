Après des années d'expérience, la société News Old Stocks dans une nouvelle dynamique a décidé d'aller de l'avant et devient :

au 1 er Janvier 2016 OLD AND NEW STOCKS (marque déposée).

Notre société est spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour motos Japonaises des années 1969 à 1985 avec les plus grands fournisseurs français, européens et mondiaux de ces années-là.

Nous sommes à l'écoute de vos demandes par mail , téléphone, site avec la même rigueur, le même sérieux et la volonté de tout mettre en oeuvre pour satisfaire vos demandes avec tous les meilleurs conseils (Notre plus !)



Dominique BLANDIN Gérante ,Manager .

SOCIETE OLD AND NEW STOCKS

www.oldandnewstocks.com

Tél. : 06.29.60.00.49



