Sud Ouest FPC

FPCSO - LA FORMATION DIRECTE relève d'un double constat :

* Raccourcir les circuits commerciaux contribue à diminuer les coûts supportés au final par le client sans détérioration de la qualité du service.

* La médiation commerciale génère peu de plus values pour les formations sécurité standard.



Notre réponse :

* Nous n'employons pas de commerciaux, uniquement des consultants et formateurs.

* Les économies générées sont reportées dans des prix bas et des remises incitant les entreprises à tester la qualité de nos prestations.



Votre avantage : Vous économisez sur les formations sécurité standard et conservez des budgets conséquents pour les formations sur mesure à haute valeur ajoutée (que nous sommes également en mesure de réaliser pour vous dans notre domaine de compétence : la prévention des risques).





FPC SUD OUEST (actions de Formation, Prévention et Conseil pour la réduction des risques professionnels) existe depuis 2004 à Toulouse. Elle intervient essentiellement en Midi-Pyrénées et Aquitaine.

Ses intervenants ont au minimum Bac+5, cinq à vingt ans d'expérience professionnelle de la formation et de la sécurité et sont polyvalents : Ce peut être le même consultant qui forme les opérateurs au secourisme et qui prépare le management à la certification MASE.



Mes compétences :

Pédagogie

Sécurité au travail

Gestion de projets

SST