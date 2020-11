Dominique BOULE

Passionnée par la Comptabilité Gestion et l'administration des ventes, actuellement en poste, je reste a l écoute, de préférence dans le secteur du Vin et spiritueux, après une expérience de deux années passées au sein d'une entreprise de négoce viti-vinicole renommée de la place de Bordeaux, filiale d'un grand Groupe de la Distribution (Carrefour).



Bilingue en espagnol après un premier parcours, la volonté d'évoluer vers d'autres cieux m'a permis de devenir tour à tour secrétaire administratif , l'expérience de terrain me conduisant vers le secrétariat comptable polyvalent, après un stage en saisie des écritures courantes. C'est au cours de ce poste que j'en suis venue à découvrir la paie et certains aspects de la gestion RH.



Cet aspect humain de la gestion m'a beaucoup plu, autant que le goût avéré des chiffres. Ce qui m'a amené à vouloir perfectionner mes compétences et me diriger vers la formation professionnelle d'Assistant comptable. Ce qui me plait c'est aussi la polyvalence nécessaire à ces postes de type administratif, sur des tâches tant en gestion des ventes qu'en facturation et en comptabilité.



Mes compétences :

Saisie de tout document

saisie des déclarations sociales

saisie de la paie

Rapprochements bancaires

suivi des contrats de travail

Saisie de vos écritures comptables

Administration du personnel