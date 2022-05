Laurie DUCASSE

Je suis actuellement en Alternance au sein de LA POSTE par le biais de l'AFPA.

Je pense réunir les qualités nécessaires pour être à même de gérer un portefeuille de salariés. En effet, je fais preuve de discrétion et de précision.

Rapide et rigoureuse, je me montre réactive afin de m'adapter à la situation de chaque salarié.

Enfin, je sais me montrer disponible pour répondre à toutes les questions des salariés désireux de s'informer sur leurs droits.

Mes expériences passées en tant qu'assistante commerciale et juridique n’ont fait que confirmer ma volonté d'exercer ce métier et ont exacerbé mon rapport employé/employeur.

En plus de mon goût pour les chiffres, je suis à l'aise au niveau des veilles juridiques et sociales, compétences que j'aimerai mettre au service de votre société.







Mes compétences :

La préparation