Dominique DOMINIQUE SOUBIS (SOUBIS)

Expertise produits métalliques et métallo-plastiques

Conception, développement : du cahier des charges à lindustrialisation

Process pièces métalliques, métallo-plastique et plastiques. Extrusion, co-extrusion, injection, emboutissage, cintrage.



Gestion de projets

Encadrement déquipes

Allocation et coordination des ressources

Chiffrage études produit, suivi budgétaire

Interface client/fournisseurs



Secteur Automobile, grande expérience, connaissance de son fonctionnement, des acteurs développement, qualité, style, industrialisation, méthode montage



Pièces plastiques et métallo-plastiques développées

Barres de toit longitudinales, enjoliveurs montant de baie, enjoliveur encadrement de porte, enjoliveur de vitre, enjoliveur de pavillon, jet deau, enjoliveur latéral de pare brise ou gousset de porte bi matière, ceintures de caisse, pare boue, enjoliveurs de pare chocs, becquets, pièces décorées ou chromées.