Dominique DONVAL

2006 à aujourd’hui SATIMO S.A., Courtaboeuf, 91

Responsable mesures en imagerie micro-onde

▪ Mesure active et passive d’antennes diverses en trois dimensions et en temps réel

▪ Prestation de mesures pour les clients externes internationaux et les différents services en interne

▪ Exploitation des résultats de mesure et détermination des caractéristiques des antennes

▪ Suivi, amélioration et petite maintenance des systèmes de mesure

▪ Mesures diverses de composants RF



2000-2006 ALCATEL Optronics puis AVANEX France, Nozay, 91

Assistant ingénieur développement et qualification de composants optoélectroniques

▪ Essais et mesures optoélectroniques sur nouveaux produits depuis la conception jusqu’à l’agrément de mise en vente en collaboration avec l’ingénieur responsable

▪ Modification des bancs de mesure pour une mise à niveau ou un nouveau type de mesure

▪ Travaux sur fibres optiques à réseaux de Bragg (mesure de stabilité de lasers pompe)

▪ Rédaction de plans de qualification visant à déterminer les essais à réaliser

▪ Élaboration des programmes de mesure et caractérisation des composants

▪ Exploitation des résultats de mesure, synthèses et rapports

▪ Essais d’environnement (mécaniques, climatiques)

▪ Analyse des défaillances de fonctionnement liées aux produits testés

▪ Responsable d’équipements de mesure (R&R, MSP, Maintenance préventive et curative)

▪ Travail en salle blanche





Mes compétences :

Recherche

Optronique

Expérimentation

Optique

Optoélectronique

RF