Dominique GARDES

Travaillant dans le secteur automobile, j'ai commencé sur deux usines de juste à temps en Angleterre et dans le nord de la France où j'ai occupé les fonctions de technicien logistique, puis celle d'ingénieur méthodes logistique sur un projet pour client PSA.

Je travaille depuis 2007 sur deux entrepôts à flux synchrones à Maubeuge et Douai. J'ai occupé dans un premier temps le poste d'ingénieur logistique client pour les sites MCA et Renault Douai. Depuis 2014, je suis devenu responsable logistique pour le business Renault, étant charge de la mise en place logistique sur de nouveaux projets ainsi que du management des ingénieurs et techniciens logistiques sur nos entrepôts en Europe et Turquie.



Mes compétences :

Approvisionnements

Automobile

Logistique

Methodes

Supply chain

Transport

Management