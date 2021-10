Dominique HANCKE

Tout d'abord, merci de me rendre visite sur mon profil VIADEO,



Voici la présentation de ma Société :

Crée en 2006, SDMH est spécialisée dans les systèmes d'éclairage à LED sur mesure comme standard et l'activité filaire.

Ces activités reposent sur lingénierie, la fabrication et la commercialisation de produits finis ainsi que leur suivi et maintenance.

SDMH se positionne sur cinq segments de marché :

- les grands comptes industriels,

- les fabricants de luminaires d'intérieur et d'extérieur,

- les entreprises d'agencement,

- les artisans,

- les poseurs du secteur du bâtiment.

Les solutions SDMH, véritables plus-values pour votre patrimoine industriel, sont sans cesse alimentées par une stratégie marketing efficace, concrète et cohérentes permettant de vous proposer un accompagnement sur mesure de qualité.



LED :

- Fabricant de profils linéaires à LED sur mesure

- fabricant de kit LED Flexstrip sur mesure avec alimentation 24V

- distributeur de luminaires LED professionnels (dalle LED, downlight, projecteurs, réglette LED, ampoules LED...)

- partenaire de la Sté TRIDONIC

- partenaire d'un fabricant de LED et produits d'éclairage à LED en Chine



ACTIVITÉ FILAIRE :

- Traitement de tout type de fil, de câble et de connectique. Y compris les accessoires s'y rapportant.

TÔLERIE :

- un partenaire de proximité en tôlerie fine

- un partenaire de proximité en tôlerie spécialisée dans l'Inox

USINAGE :

- un partenaire de proximité en usinage tous matériaux

COMPOSANTS :

- Approvisionnement direct chez certains fabricants tels que TRIDONIC, WURTH, OMERIN ...



RÉFÉRENCES :

- SDMH est référencé fournisseur officiel du groupe ACCOR pour la fourniture de LED sur mesure pour l'éclairage de chambres et parties communes

- SDMH a contribué à la fabrication des éclairage dynamiques LED pour la tour HAY RIAD siège de MAROC TELECOM à RABAT pour le compte de la Sté INNOVATIVE MEDIA FACADE filiale de CITILED (4500 m² Digital Média Façade et 1800 m² Digital Média Lighting)

- SDMH a réalisé des LEDs sur mesure pour la Tour WORLD LARGEST à JEDDAH pour le compte de CITILED

- SDMH sous traitant en câblage filaire pour des machines médicales



NORMES : SDMH est agrémenté UL ZPFW2 - WIRING HARNESSES sous le n° E342408



RÉCOMPENSES : SDMH a reçu le trophée "Coups de Coeur" au Salon des RIDY en 2011 pour la réalisation de LEDs sur mesure pour la Tour WORLD LARGEST à JEDDAH.





Visitez notre site et découvrez nos réalisations : www.sdmh.fr

Notre mail : contact@sdmh.fr



Mes compétences :

LED

Filaire