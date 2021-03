Chris HANKE

A la recherche de nouvelles collaborations, je vous propose aujourd’hui mes services et ceux de notre studio. Free Lance depuis 1980, je peux également intervenir ponctuellement sur site pour de courtes périodes.



Illustrateur et Graphiste complet traditionnel à la base (depuis 1980), et PAO (depuis 1985), 2d, 3d, motion design, multimédia et web, je peux intervenir de la conception à la réalisation pour vos projets simples ou complexes d’édition, d’illustration, de site internet et extranet, d’animation interactive pour le web, le cd/dvd et autre présentation, ainsi que pour toute réalisation d’identité visuelle: Logo, charte graphique, concepts visuels, icones, objet design, cahier de tendance, etc.



J’offre également mes service de Direction Artistique dans ces domaines, ainsi que du conseil global en communication, et en veille technologique et logicielle.



Mes connaissances de l'Art et de ces composantes fondamentales, composition, harmonie, dynamique, et surtout SENS, peuvent être mises au service de toute demande de création recherchant autre chose qu'une approche "presse bouton".



Excellente connaissance des plateformes MAC et WINDOWS et de leur interopérabilité.



Logiciels maîtrisés :

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

DREAMWEAVER (Web sites)

FIREWORK (Web Optimisation)

MUSE (Web sites)

FLASH (Animations Présentations)

POWERPOINT (Présentations)

KEYNOTES (Présentations)

PREMIERE / FINAL CUT (Video)

MOTION / AFTER EFFECT (Video compositing)

PAINTER (Illustration et design)

STUDIO ARTIST (Illustration)

Z-BRUSH (modeleur D HD)

CINEMA 4D (complet 3D et animations)

ACROBAT PRO



Et de nombreux logiciels AUDIOS PROS • LIVE 9 - REASON 8 - STUDIO ONE 3 - IZOTOPE RX - Etc...



Références principales : L’OREAL, CRÉDIT AGRICOLE, FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE, SAAB FRANCE, QUANTIS, TOTAL FINA ELF, QUIES, PRONYTEL, W.E.A. MUSIC, MELUN-SENART, SARI/SEERI, ORGANISATION & PUB, PUBLICIS, WEB CONCEPT, CARDIFF, REDLAND, ARCHITECTURES MULTIMÉDIA, CAFÉ RICHARD, EPA SEINE ARCHE, EISAI, GALIS, 2CYU, ETC.



Ma curiosité, et mon expérience dans de nombreux domaines artistiques m’ont apporté ce que je considère comme une spécificité que je revendique depuis de nombreuses années (30 ans d'expérience) à savoir une très grande POLYVALENCE.



Mes compétences :

Art

Composition musicale

Music

WebDesign

Directeur artistique

3D

PAO et systèmes de productions multimédia

2D

WEB

Design

Publicité

Flash

Illustration

Musique

Graphisme

Enseignement

Internet

Print

Formation