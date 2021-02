Xavier DUCAMP

Né en Côte d'Ivoire (Abidjan) et de racines Basque.



Après des études de Comptabilité et un diplôme de Designer produits en poche, je me suis mis à l'infographie en autodidacte, conscient que tout ce qui nous entoure, repose sur un aspect visuel et que notre affect réagit à "l'esthétique" des choses...Tout comme l'objet, le visuel répond à une fonction.



Depuis plus de 16 ans, j'accompagne les TPE, PME ou grands comptes dans leurs choix de supports de communication. J'assure le suivi de votre projet depuis la prise de brief, jusqu'à sa fabrication. Mais aujourd'hui j'aspire à trouver un poste fixe, pour échanger, partager, apprendre, transmettre et promouvoir la future entreprise pour laquelle je m'investirai.



J'interviens dans la communication sur support



> > Papier (flyers, affiches, plaquettes, PLV, packaging, jaquettes CD/DVD, identité graphique multi-supports...),



> > Community Management (Accompagnement des entreprises dans leur stratégie marketing digitale, utilisation des Réseaux sociaux et d'outils de production/publication/partage/reporting et veille.



Nouvellement bordelais, j'aspire à mettre mes compétences et savoir-être au service de TPE/PME.



Merci d'avoir consacré un peu de votre temps à la lecture de mon profil.



Vous trouverez dans le lien ci-après mon book en ligne, et me tiens à votre disposition pour nous rencontrer, échanger, mettre en synergie nos compétences et savoir-être.



L'ESSENCE PRÉCÈDE LES SENS



https://www.behance.net/xavierducamp