Julio GALLEGOS

Graphiste indépendant depuis 1998, je mène à bien des projets d’édition «papier» ou «numérique» qui me sont confiés et afin de répondre au mieux aux besoins de mes commanditaires, j’aime constituer des équipes avec des professions complémentaires (concepteurs rédacteurs, illustrateurs, photographes, programmeurs internet…).

Workshop à l’Institut d’Arts Visuels à Orléans et à l’Institut d’Études Supérieures des Arts à Paris.

Parallèlement, je développe une activité de photographe (studio et reportage) complémentaire à mes compétences de designer.



Mes compétences :

Conception

Web design

Typographie

Adobe Illustrator

Reportage photo

Design graphique

Photographie

Graphisme print

Direction artistique

Chargé de publication digitale

Communication visuelle