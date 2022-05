Vincent GALLEGOS

Curieux de nature, entrepreneur dans l'âme, je mets depuis douze ans mes compétences et mes qualités aux services des entreprises artisanales.

Mon domaine de prédilection est l'accompagnement des entreprises dans leurs phases de conception et/ou de développement et plus particulièrement dans le secteur alimentaire et de l'innovation.



Mes compétences :

Management de la qualité et méthode HACCP

Gestion budgétaire

Innovation

Gestion de projet

Animation de formations

Stratégie d'entreprise

Conseil aux entreprises