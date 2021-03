Amandine GALLEGO

Ingénieur des Mines en environnement et thermique du bâtiment, je réalise majoritairement des études RT, mais aussi calculs de ponts thermiques, études de faisabilité énergétique, audits énergétiques, études acoustiques. J'ai des notions d'étude de luminosité (FLJ), d'ACV, de simulation thermique dynamique, d'E+C-, du label Passiv Haus.



J'ai une grande capacité d'adaptation, autant aux outils qu'aux domaines.

Je suis dynamique et dispose d'un très bon relationnel. Et j'ai également le sens de l'engagement.



Je parle français, allemand et anglais. J'ai passé une année à l'étranger: 2 semestres à l'université de Budapest, et un stage de 3 mois en Allemagne.