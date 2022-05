Vincent GALLEGO

De formation Scientifique, spécialisé en Ingénierie Mécanique, je suis aujourd'hui titulaire d'un Master professionnel en Management de la Qualité. En parallèle j'ai évolué au sein d'industries Automobile et Aéronautique.

Ma dernière expérience professionnelle en Développement Qualité Fournisseurs m'a permis de développer mes compétences dans ce domaine associé aux Achats.

Doté d'un bon relationnel et adaptable, je suis désireux de rejoindre une entreprise du secteur de la mobilité, et ainsi mettre à disposition les atouts de mon profil.





Mes compétences :

Iso 9001

EN 9100 2009

Plan de Surveillance

AMDEC

Indicateurs de performances

Relation fournisseurs

Iso ts 16949

Méthodes de Résolution de Problèmes