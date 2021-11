Yann LECLERCQ

Bonjour,

je suis Consultant dans le domaine de l'Environnement, dans le secteur du bâtiment. Je réalise des missions d'Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l'obtention de certifications environnementales.



A la base, j'ai une formation en Eco-Conception (ACV, Bilan Carbone).



Durant mes 7 premières années d'expérience, j'ai voulu tout de suite mettre plusieurs cordes à mon arc en me diversifiant.

J'ai suivi plusieurs formations de type RSE (le développement durable et la responsabilité sociale et sociétale des entreprises sont des domaines qui m'attirent particulièrement.).

Je suis détenteur du certificat Bilan Carbone Module 2.

Je suis auditeur Transport dans le cadre des audits énergétiques.

Je suis référent HQE CERWAY pour les certifications HQE françaises applicables à l'étranger.



Je souhaite élargir mon réseau PRO afin de faire partager mon expérience et saisir des opportunités.





Mes compétences :

Qualité

Bilan carbone

Développement durable

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

ACV

Environnement

Responsabilité sociétale des entreprises

Conception