Dominique HEURTIER

Après avoir occupé des fonctions dans le domaine de l'action éducative et culturelle, je me suis engagé, au lendemain des lois de décentralisation, dans la fonction publique territoriale au sein d'un département de la région parisienne en occupant divers postes de développement et d'études comme chargé de missions auprès de la direction générale des services puis comme chef de cabinet de la Présidence du Conseil général.



Au début des années quatre vingt dix, j'ai été associé au projet de réalisation du premier musée d'art contemporain en banlieue comme chargé de mission du patrimoine, détaché auprès de la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris afin de mener un programme de sensibilisation à l'art contemporain sur le territoire, préfigurant l'ouverture du MACVAL au sein duquel j'ai occupé les fonctions de responsable administratif et financier jusqu'en octobre 2007.



J'occupe ensuite, les fonctions de directeur général d'une association de coopération intercommunale dans le domaine des vacances et des loisirs éducatifs jusqu'en juin 2015.