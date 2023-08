Dominique HONORE

Professionnel de la formation, manageur, gestionnaire, développeur.



J’ai commencé mon parcours professionnel par des postes techniques puis commerciaux qui m’ont amené à prendre la responsabilité de centre de profits.



J’ai travailler dans différents secteurs d’activité tel que l’informatique, le travail temporaire, le Transport, le Tourisme, l’hygiène et la propreté, la gestion des risques et bien sur la Formation et ce dans plusieurs régions de France.



Concernant la formation, je suis intervenu sur de la formation continue courte entreprise, la formation initiale, de l’alternance diplômante ou qualifiante, voir de l’apprentissage, et de l’insertion.



Aussi, je suis à même d’apporter mon savoir faire et savoir être en matière de :



• Stratégie de développement (partenariat centre de formation, OPCA, création de filières de formation…)



• Représentativité auprès des institutionnels Opca Anfh faf propreté, branches professionnelles (BTP, Fédération Hospitalière), Région Pole emploi, Agephi , et des grands comptes HCL…



• Management d’équipe et tout particulièrement de l’équipe pédagogique (Réunion d’info, point d’échange, rencontre, évolution de projets, évolution des compétences, élaboration des plannings…)



• Mise en place d’une politique qualité (certification iso 9002 pour l’AFT, Référent CACES…)



• Gestion (élaboration et suivi des budgets et des marges). Diplômé d’une maitrise de gestion de Dauphine options Contrôle de gestion/ Finances



• Mon expertise en matière d’organisation



• Mon envie de relever des défis







Mes compétences :

Développement commercial

Gestion administrative et financière

Formation

Management