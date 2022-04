Didier HAUZER

UN VOYAGE INITIATIQUE

AU CŒUR DE LA CUISINE FUSION



C'est à Marina Baie des Anges, site remarquable classé au patrimoine architectural du XXème siècle, face aux navires amarrés au quai d'honneur que Theodora Hauzer crée, le 16 mars 2016, son établissement FLORA.



Cette adresse, inspirée des voyages qu'elle n'a cessé d'effectuer tout au long de sa vie devient son terrain d'expérimentation et de propositions gastronomiques.

Après quelques trois ans d'efforts ininterrompus, elle a su se hisser au plus haut niveau de la gastronomie azuréenne. C'est ainsi que sur les deux grands sites d'avis garantis "100% client véritables ayant réservé, consommé et payé un repas" et sur le secteur comprenant Antibes, Biot, Villeneuve-Loubet, Cagnes sur Mer et La Colle sur loup elle se classe parmi 855 restaurants :

n°2 chez MICHELIN RESTAURANT

n°3 chez LA FOURCHETTE / THE FORK

Flora est la table d'une cuisinière amoureuse des beaux produits, une maison de cuisinier moderne, familiale et innovante où la cheffe exprime toute sa créativité et son savoir faire. Un restaurant de 16 couverts qui fait la part belle aux souhaits du convive invité à un voyage entre occident et orient, entre le meilleur de la cuisine française et les saveurs de son extrême orient natal. Si son espace de jeu est le monde et la satisfaction du convive son seul soucis, la liberté et la créativité sont ses maîtres mots.



