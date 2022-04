Antoine FRANCIN

Après avoir eu l'occasion de monter et de piloter des actions et projets collaboratifs dans le cadre du CRITT Transport et Logistique, actions et projets dont les thématiques visaient à concevoir et développer de nouveaux schémas logistiques sur l'Axe Seine, ou de mettre en œuvre une mutualisation des transports, je dirige la plateforme logistique de Lillebonne pour De Rijke Normandie.



Optimisation des process, gestion opérationnelle et humaine, développement commercial, projets innovants, autant d'axes d'amélioration sur lesquels j'apporte mes compétences et mon enthousiasme pour faire progresser la plateforme.



Ma parfaite connaissance du management de projets collaboratifs et des schémas novateurs applicables à la Supply Chain combinée aux acquis de mon MBA Maritime, Transport et Logistique obtenu en 2012 à l’École de Management de Normandie me confèrent les atouts nécessaires pour un nouveau challenge.



J'ai développé lors de mes différentes expériences professionnelles un éventail complet de compétences me permettant d'être rapidement opérationnel dans n'importe quel contexte projet et business :

• gestion de projets

• capacité d'analyse et de synthèse

• personnalité ouverte, créative et disposant d'un très bon relationnel et d'un sens fort de la communication

• sens du Service Client et de la gestion Commerciale

• maitrise des systèmes d'information et des outils dédiés à la Supply Chain

• conduite du changement



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion commerciale

Ingénierie de projet

Gestion de centres de profit

E-Commerce

Outils informatiques