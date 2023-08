Dominique HUGUEVILLE

Mon expérience me permet de maîtriser les domaines de compétences liés à la rédaction de procédures, la conduite de projets, le suivi de sous-traitants, la prise de décision, la coordination de projets avec les services de production et la formation d’opérateurs. Tout cela dans le respect des impératifs de l’entreprise en termes de productivité et de sécurité.

Je dispose également de grandes facultés relationnelles, de bonnes capacités d’adaptation, et une bonne rigueur.



Mes compétences :

Automatisation

Electronique

Informatique

SAP

Téléphonie