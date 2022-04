Dominique V. DE CONCHARD

Mon parcours au sein de la Sté IDEAL STANDARD m’a permis d’acquérir et de valider mes expériences, techniques et organisationnelles, dans les différentes phases de la vie d’un processus industriel ; investissement, exploitation, optimisation et en fin de vie ; démantèlement, dépollution et réhabilitation de sites.

Gérer une équipe, capacité à écouter et à motiver les personnes font de moi un professionnel apte à mener à bien des projets industriels.





Mes compétences :

Amélioration continue

Direction de projet

QHSE

Ingénierie

Conduite du changement

Industrialisation

Maintenance industrielle

Lean

AMDEC

Désamiantage

Management Horizontal

Management de transition

Innovation

Gestion de projet

Réhabilitation de sites pollués

Management Vertical

Brainstorming

5 S