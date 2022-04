Emmanuel MAILLOT

MANAGER DE TRANSITION et Fondateur-Dirigeant de l'entreprise LEANDOR spécialisée dans :

. Les missions de redressements-restructuration dans l'industrie/service

. Le conseil aux TPE/PME/PMI dans la résolution de problèmes urgents et dans la gestion de crise

. La mise en place et le suivi des changements dans une démarche rapide et économique du LEAN-6Sigma



LEANDOR, C’EST :



. 30 ans d’expériences à des postes de Directions Opérationnelles de hautes responsabilités au sein :



. De grands groupes internationaux (General Electric, DASSAULT, IDEAL STANDARD…)

. De PME-PMI (TRAMICO, POUYET, SPCH…)



. Une expertise du LEAN-6sigma



. Green Belt (GENERAL ELECTRIC)

. LEAN Management (IDEAL STANDARD)

. LEAN-6 Sigma (Formation SERVEA)



. Une connaissance du Conseil en Entreprises (LAUSANNE CONSULTING, RENOIR CONSULTING...)



. Un savoir-faire reconnu dans le management et la gestion de crises économiques et sociales





Enfin, un vision juste, rapide et efficace pour la résolution de vos problèmes critiques !



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Six sigma

Manager de transition

Directeur de production

Directeur d'usine

Conseil

Restructuration

Automobile

Achats

Aviation

Chimie industrielle