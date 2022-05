Sandrine ROMAIN

Née dans le Nord, 54 ans,



BTS ACTION COMMERCIALE, école de décoration étalagiste, puis 5 ans dans la DECORATION ( étalagiste et décoration d'intérieure) sur Bordeaux,.....



Changement de vie, changement d'envie ...!!!



J'ai coupé ma vie avec un peu plus de 3 années au CLUB MED, comme monitrice équitation,et, RESPONSABLE DE CENTRES EQUESTRES , et 2 saisons à la voile...



Retour à la réalité, COMMERCIALE pour une association de développement du tourisme équestre dans les landes ADEL( client principal Nouvelles Frontières) et, gestion d'un gîte équestre en parallèle...



1 année de fun, l'association étant en perte de vitesse, comme COMMERCIALE pour un architecte naval,pour la vente d'un nouveau prototype de dériveur sur le marché nautique Français....,



et 12 ans comme GESTIONNAIRE, DIRECTRICE, de Villages de vacances et de centres équestres pour la FOL 87, puis pour l'IGESA ( Institut de Gestion Sociale des Armées)..



Un mariage, un enfant, changement d'optique, pour avoir plus de disponibilité personnelle mais surtout familiale, ...



Je suis aujourd'hui RESPONSABLE PRESCRIPTION,sur le grand Sud Ouest, mais basée sur le Bassin d'Arcachon, et ce, depuis 9 ans dans le Bâtiment pour IDEAL STANDARD, PORCHER, JADO