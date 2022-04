Francois RENAUDIN

17 ans d'expérience de direction commerciale et marketing, gestion d'activités dans des PME et des groupes internationaux.



Une double expérience marketing-vente significative à haut niveau :

Management et animation d'équipe

Négociations des contrats de référencements nationaux et internationaux

Développeur, sens du résultat, animateur d'éauipe

Relance et réorganisation de réseaux commerciaux

ouverture et organisation de filiales (France et Europe)



Mes objectifs :



Faire évoluer les activités sur lesquelles j'interviens

dynamiser l'activité (Marge, C.A., rentabilité, équipe)

Créer un esprit d'équipe permettant de gravir des sommets jugés infranchissables.



Mes compétences :

Budgets

Formations au management

Direction commerciale

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Marketing opérationnel

Management commercial

Management

Vente

Développement commercial

Second oeuvre

Marketing

Négociation

Informatique

Bâtiment

Décoration