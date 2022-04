Francois RENAUDIN

13 années dans l’industrie automobile, spécialiste dans la conduite, l’analyse et le développement d’applications à moyens dimensionnés au juste nécessaire (LEAN), forte réactivité et forte valeur ajoutée dans des domaines variés tels que la qualité, la maintenance, les RH, la logistique, l'énergie...

J’ai aussi participé à des projets de grande envergure en qualité d’analyste ou de consultant. Je souhaite monter en compétence dans la conduite de projets tout en gardant pied avec le développement d’applications.



Mes compétences :

Visual Basic 6

Java

VBA

PHP

Business objects

SQL

C

Microsoft Excel

SAP

SAP ABAP

SAPscripts

Microsoft Word