Sudria ALUMNI

ESME-Sudria, Grande École d’Ingénieurs :

* fondée en 1905 par Joachim Sudria (ingénieur de l'École Polytechnique et de Supélec)

* reconnue par l'État depuis 1922

* habilitée par la Commission des Titres de l'Ingénieur (CTI) à délivrer son diplôme au nom de l'État

* visé par le Ministère de l'Éducation Nationale

* confère le grade de Master

* membre de la Conférence des Grandes Écoles (www.cge.asso.fr) et de l'Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI www.ugei.org)



Toutes les opportunités professionnelles doivent être envoyées par le formulaire disponible sur le site des diplômés, http://www.aiesme.org



2013

* Challenges - Côte des diplômes : 3 Étoiles sur 3 parmi toutes les écoles d’ingénieurs de France



2012

* Challenges - Côte des diplômes : 3 Étoiles sur 3 parmi toutes les écoles d’ingénieurs de France



2011

* Le Nouvel Observateur : L'école a été classée première école d'ingénieurs sous statut privé en 5 ans dans le palmarès des lycéens

* Challenges - Côte des diplômes : 3 étoiles sur 3 & 17ième école (toutes catégories confondues) en terme de salaire de sortie

* L'Usine Nouvelle - Classement Écoles d'Ingénieurs : 16ième école sur 150 en salaire de sortie

2010

* Nouvel Économiste - Palmarès DRH : 25ième toutes écoles confondues

* L'Usine Nouvelle - Classement Écoles d'Ingénieurs : 26ième toutes écoles confondues en salaire de sortie

2009

* Challenges - Côte des diplômes : 1ère post-bac (salaire de sortie)

2008

* Nouvel Économiste - Palmarès DRH : 32ième toutes écoles confondues

2007

* Challenges - Palmarès École d'Ingénieurs : 1ère post-bac

* L'Usine Nouvelle - Classement Écoles d'Ingénieurs : 25ième toutes écoles confondues (salaire de sortie)

2006

* Challenges - Palmarès École d'Ingénieurs : 2ème post-bac



