Charles-Emmanuel ROGER

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste de l'ESME SUDRIA obtenu en Octobre 2008 avec une spécialité dans le domaine du traitement du signal, de l'image et du son, j'ai intégré la société CONSORT R&D en Mai 2010 dans le département Media et Télécom.



En mission pour le compte de CANAL+ France en tant qu'ingénieur Responsable Validation dans le secteur de la Télévision Numérique depuis plus de 5 ans, je recherche un poste d'ingénieur me permettant de définir et mettre en oeuvre des solutions de plateforme audiovisuelle, pour monter en compétence sur les équipements utilisés sur les services vidéos ( en mode broadcast et broadband).













Mes compétences :

Ingénierie

Traitement du Signal

Management

Gestion de projet

Système d'information

Réseau