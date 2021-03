Julie ARQUÉ-ALLAIS

Bienvenue sur mon profil Viadeo,

Voici plusieurs compétences que mon parcours professionnel comme étudiant m'ont permis d'acquérir :



> Communication :

- Bases en marketing et communication

- Gestion de projet

- Communication d'évènements

- Création de supports de communication (flyer, affiche, lettre, brochure, identité visuelle...)



> Informatique :

- Maitrise des logiciels PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Acrobat

- Pack Office

- Connaissance en HTML et CSS



> Peintre autodidacte :

- Peinture acrylique sur toile

- Peinture à l'huile sur toile



> Photographe :

- Assistante prise de vue

- Développement en laboratoire

- Photographie numérique et argentique



