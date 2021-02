Pascal POTIÉ

Quelque soit la taille de l'entreprise, son secteur d'activités et sa structure sociale, la performance ne vient que d'une seule ressource: le personnel.

De sa motivation, sa cohésion et surtout de son organisation vient la performance.

L'analyse des réseaux internes déclarés ou non, la communication de proximité sont mes fers de lance pour proposer et mettre une organisation gagnante aussi bien en terme de satisfaction des équipes qu'en résultats financiers.

10 ans encore à pouvoir faire partager mon experience du management global de PME en plus mon expertise industrielle multitechnologique au sein d'equipes de tailles variées.

C'est cette experience longue et approfondie que je viens mettre au service de votre entreprise dès que vous le souhaiterez.



Mes compétences :

Président de syndic de coproprièté

Optimisation de la performance

Management opérationnel

Management de transition

Management d'équipe

de la TPE à la multinationale

Polyvalence toutes activités

Directeur industriel

Microsoft Office XP