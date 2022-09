François LE PAGE

Je cumule une expérience des Ressources Humaines de plus de 20 ans, qui s'appuie sur un début de carrière en Gestion d'Entreprise, Finance et Assurance Qualité et sur une pratique concrète et pragmatique des RH au service des opérationnels et des besoins de l'entreprise.



Homme de terrain, j'apporte dans des environnements diversifiés (R&D, industrie, commerce, distribution et support ; familiaux comme internationaux) les pratiques RH nécessaires à l'amélioration de la performance des organisations et des Hommes.



Souvent qualifié de « Business Partner », mes capacités d'écoute et d'adaptation font de moi un professionnel de la fonction RH reconnu de tous.



Mes compétences :

Développement des compétences

Accompagnement du changement

Conseil RH

Recrutement

Communication interne

Santé et sécurité au travail

Gestion budgétaire

Relations IRP

RH Business Partner

Rémunération avantages sociaux

Droit social et du travail

Formation