Dominique JAUNEAU

> Communication : élaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne et externe en cohérence avec la politique de l’entreprise et dans le respect des délais et du budget alloué



> Multimédia : de la rédaction du cahier des charges, en passant pas le suivi de la réalisation puis l’animation d’un site internet ou intranet, capacité à travailler en mode projet avec différents services internes et à mobiliser les équipes autour d’un objectif commun



> Evénementiel : construire et suivre l’organisation d’événementiels en adéquation avec les besoins et les objectifs d’une Direction Générale



Mes compétences :

Gestion de projet

Intranet

Accompagnement au changement

Communication interne

Communication externe

Evénementiel

Marque employeur