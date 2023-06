Dominique JOLIVET

Je suis technicien en contrôle dimensionnel depuis plus de 30 années, et l'essentiel de mon expérience est acquise sur des Machines de Mesure Tridimensionnelles (MMT) de marque ZEISS.

J'ai travaillé de nombreuses années avec les logiciels UMESS et KUM, mais depuis 2012, je suis formé sur le logiciel CALYPSO, avec lequel j'ai acquis une grande expérience.

Fin 2019, j'aurai atteint l'âge de la retraite à taux plein, mais je réfléchis à poursuivre une activité à temps partiel à partir de ce moment là.

Je serais prêt à mettre mon expérience en contrôle dimensionnel au service d'une ou plusieurs PME pas trop éloignées de ma région dans un rôle de conseiller ou consultant.



Mes compétences :

Mesure tridimensionnelle sur MMT ZEISS