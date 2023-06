Dominique JOLIVET

Mon parcours professionnel s'est construit au travers du management d'équipe et du management de projet



Favoriser des liens et des collaborations de qualité, accompagner les changements, assurer une communication fluide et adaptée, proposer des solutions à des problématiques d'organisation et faire preuve de rigueur sont les principaux ingrédients que j'utilise au quotidien.



Ma dernière expérience en tant que Responsable Qualité m'a permis d'investir un nouveau champs professionnel et de continuer à enrichir mon expérience.







Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Assurance qualité

Communication interne

Communication externe

Gestion des compétences