Dominique LAERON

J'ai été pendant quelques années Responsable d'un lieu de vie pour personnes atteintes de la maladie d'alzheimer. Ensuite j'ai accompagné dans un foyer occupationnel des personnes handicapées mentales;je me suis intéressée à leur vieillissement et à 44 ans j'ai repris des études et fais une licence en gérontologie à la faculté de Belle Beille à Angers

j'ai eu l'opportunité de devenir formatrice en gérontologie;

Je me suis formée à la" Validation" c'est un accompagnement non médicamenteux pour des personnes atteintes de la maladie d'alzheimer. je suis aujourd'hui formatrice en gérontologie et praticienne en validation.

J'ai crée mon auto entreprise et je suis prestataire de service.



Mes compétences :

Sport

Chant