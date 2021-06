Dominique LAHURE

Après 25 ans de travail administratif, j'ai décidé il y a quelques années de changer de métier.

J'ai commencé par la fabrication de bijoux artisanaux, que je continue aujourd'hui, puis me suis orientée vers le massage bien-être, une vraie révélation pour moi.

Le but est d'apporter aux personnes qui viennent me voir une détente de l'esprit et du corps par différents massages comme le californien ou le suédois, en passant par la réflexologie plantaire.

J'interviens également en entreprise ou lors d'évènements avec le massage Amma (massage du dos sur chaise ergonomique).

A partir du mois d'Avril, je pourrai vous proposer deux nouveaux soins :

Le drainage lymphatique (élimine les toxines accumulées dans notre système)

Access Bars (méthode de travail énergétique crânien).

Je vous invite à visiter mon site :

www.massages-loiret.com

et ma page Facebook :

https://www.facebook.com/Dominique L. - Energeticienne, magnétiseuse, masseuse bien-être certifiée



Mes compétences :

Magnetisme

Énergétique

Massage spécial jambes lourdes

Access Bars

Drainage lymphatique

Massage assis

Massage suédois

Réflexologie plantaire

Massage californien

Massage en entreprise