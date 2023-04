Dominique LANGARD

J'ai 50 ans et je cherche une activité dans le secteur immobilier, gestion, travaux, syndic..., de préférence en région lorraine.



J'ai une expérience de conducteur de travaux, de management, de gestion immobilière et de soutien (logistique opérationnelle).



Conduite de travaux :

De 1987 à 1997, coordination, suivi et contrôle de l’exécution de travaux tout corps d’état réalisés au profit du ministère de la défense ;

Rédaction de descriptifs techniques et estimatifs nécessaires à la programmation budgétaire et à la mise en concurrence.



Management :

De 1998 à 2010, encadrement d’une équipe allant jusqu’à 110 personnes militaires et civil ;

Planification des activités, organisation du travail et des structures internes permettant l’atteinte des objectifs fixés.



Gestion :

De 1987 à 1997, gestion d’un parc immobilier de la défense nationale et des budgets annuels afférents à l’entretien de ce parc.



Ma recherche s'oriente donc tout naturellement et prioritairement vers ces secteurs d'activités.



Mes compétences :

Agent immobilier

Chef de projet

Conducteur de travaux

Copropriété

Gestionnaire

Gestionnaire de Copropriété

gestionnaire immobilier

Immobilier

Management

Management d'équipe

syndic